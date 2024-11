Apostador de Cuiabá ganha sozinho prêmio de R$ 201,9 milhões da Mega-Sena; veja dezenas sorteadas Um apostador de Cuiabá (MT) acertou as seis dezenas sorteadas no concurso 2795 da Mega-Sena e ganhou o prêmio de R$ 201.963.763,26.... Portal Correio|Do R7 10/11/2024 - 09h28 (Atualizado em 10/11/2024 - 09h28 ) twitter

(Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil) Um apostador de Cuiabá (MT) acertou as seis dezenas sorteadas no concurso 2795 da Mega-Sena e ganhou o prêmio de R$ 201.963.763,26. A premiação foi a sexta maior da história em um concurso regular (sem contar as edições especiais, como a Mega da Virada). Os números sorteados foram: 13-16-33-43-46-55. Outras 242 apostas acertaram a quina e faturaram um prêmio de R$ 49.426,51. Já 19.146 jogos acertaram quatro dezenas, levando cada um R$ 892,48. O próximo concurso da Mega-Sena será realizado na quarta-feira (13) e o prêmio estimado é de R$ 3,5 milhões. O post Apostador de Cuiabá ganha sozinho prêmio de R$ 201,9 milhões da Mega-Sena; veja dezenas sorteadas apareceu primeiro em Portal Correio - Notícias da Paraíba e do Brasil.