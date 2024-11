Aquário Paraíba participa da 1ª Semana Lixo Zero em João Pessoa A cidade de João Pessoa se prepara para receber a 1ª Semana Lixo Zero, o maior evento de mobilização socioambiental do país, que acontecerá... Portal Correio|Do R7 22/10/2024 - 14h09 (Atualizado em 22/10/2024 - 14h09 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A cidade de João Pessoa se prepara para receber a 1ª Semana Lixo Zero, o maior evento de mobilização socioambiental do país, que acontecerá de 22 a 27 de outubro. Organizado pelo Instituto Lixo Zero Brasil (ILZB) Entre os destaques da programação local, o Aquário Paraíba realizará uma série de atividades focadas na conscientização ambiental. Durante os seis dias de evento, haverá palestras educativas, oficinas de reciclagem, exposições temáticas, jogos interativos e exibições de vídeos sobre o impacto do plástico na natureza. Também terá oficina de compostagem, que ensinará aos participantes técnicas práticas para reduzir o desperdício orgânico em suas casas. As palestras serão no dia 26/10 de 9h às 17h. O evento visa conscientizar a população sobre o consumo consciente e a responsabilidade no descarte de resíduos. “Ao participar das atividades, as pessoas poderão entender, na prática, como pequenas mudanças no dia a dia podem gerar um impacto positivo significativo”, destaca Valmir de Almeida, coordenador de Marketing do Aquário Paraíba e embaixador do instituto Lixo Zero. A programação da Semana Lixo Zero é gratuita e aberta ao público. Para participar das atividades, basta se inscrever gratuitamente pelo link. Receba todas as notícias do Portal Correio no WhatsApp O post Aquário Paraíba participa da 1ª Semana Lixo Zero em João Pessoa apareceu primeiro em Portal Correio - Notícias da Paraíba e do Brasil.