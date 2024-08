A cantora Artemya, nome artístico de Kelly Karolyne Santos da Silva, vai lançar o seu novo videoclipe nesta sexta-feira (30) em seu canal no YouTube.

O produto audiovisual, com duração de dois minutos e meio, oferece uma visão dos desafios enfrentados por jovens que migraram de cidades do interior da Paraíba para João Pessoa e Campina Grande em busca de novas oportunidades. A produção retrata as dificuldades de adaptação à vida urbana e às condições das favelas, em um contexto onde “Nordeste não teste, Nordeste nos veste”.

“Nordeste Nos Veste” se destaca pelas referências culturais e estilo musical. Artemya utiliza a música para expressar a realidade nordestina e sua própria experiência, abordando temas de identidade e resistência.

A narrativa do videoclipe de Artemya é um reflexo da realidade vivida pela própria artista. “Todo o arcabouço do roteiro foi inspirado na trajetória de Artemya. Ela chega de Campina Grande e vai morar no BDI em João Pessoa. No roteiro do clipe, ela realiza seu sonho de se apresentar em uma batalha. Isso é muito significante, pois é de verdade o que está acontecendo”, explica Valderiza Pereira, diretora e roteirista do projeto.

Com elementos centrais do Hip Hop paraibano, como grafite, break, MC e DJ, o videoclipe é um incentivo para que outros jovens acreditem em seu potencial e usem a música como uma ferramenta para superar desafios. O lançamento em João Pessoa contará com uma equipe majoritariamente composta por mulheres e pessoas LGBTQIA+, promovendo a igualdade de gênero no mercado audiovisual.

O post Artemya lança clipe de música que dá voz ao Hip Hop periférico, nesta sexta-feira (29) apareceu primeiro em Portal Correio - Notícias da Paraíba e do Brasil.