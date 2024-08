Audiência de médico acusado de agredir esposa é adiada para 2025

Médico agrediu esposa em frente a uma criança (Foto: Reprodução)

A audiência de instrução do médico João Paulo Casado, suspeito de agredir a esposa, foi adiada para o dia 28 de janeiro de 2025. O adiamento foi solicitado pela defesa do médico, que alegou ter um compromisso prévio do advogado em Brasília, no Distrito Federal.

Relembre o caso

O médico João Paulo Casado, que atuava em João Pessoa, foi exonerado de suas funções após a divulgação de um vídeo que registra uma série de agressões contra sua esposa. As imagens, foram datadas em 2022.

Após as imagens virem a público, o secretário de Saúde do Estado, Jhony Bezerra, anunciou a exoneração do médico, que prestava serviços ao Hospital de Trauma de João Pessoa e também ocupava o cargo de diretor técnico do Hospital Trauminha de João Pessoa.

