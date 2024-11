Avião da FAB cai na região metropolitana de Natal, no RN Um caça da Força Aérea Brasileira (FAB) caiu na cidade de Parnamirim, na região metropolitana de Natal (RN), no começo da tarde desta... Portal Correio|Do R7 22/10/2024 - 14h49 (Atualizado em 22/10/2024 - 14h49 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Um caça da Força Aérea Brasileira (FAB) caiu na cidade de Parnamirim, na região metropolitana de Natal (RN), no começo da tarde desta terça-feira (22). A aeronave do modelo caça F-5M tinha decolado da base aérea da capital potiguar. O piloto conseguiu se ejetar do avião antes da queda e foi resgatado por uma equipe da FAB. A queda aconteceu em uma área residencial do bairro Nova Parnamirim. Ainda não há informações se a explosão atingiu casas da região. O Corpo do Bombeiros está atuando no local para controlar o incêndio causado pela queda do caça. Receba todas as notícias do Portal Correio no WhatsApp O post Avião da FAB cai na região metropolitana de Natal, no RN apareceu primeiro em Portal Correio - Notícias da Paraíba e do Brasil.