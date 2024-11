Avião da FAB colide com outra aeronave e cai no interior de SP Na manhã desta segunda-feira (1º), um avião da Força Aérea Brasileira (FAB) caiu na cidade de Pirassununga, interior de São Paulo,... Portal Correio|Do R7 01/11/2024 - 15h29 (Atualizado em 01/11/2024 - 15h29 ) twitter

Na manhã desta segunda-feira (1º), um avião da Força Aérea Brasileira (FAB) caiu na cidade de Pirassununga, interior de São Paulo, após colidir com outra aeronave da mesma corporação. O piloto do modelo T-27 Tucano conseguiu ejetar antes da queda e foi resgatado em segurança após o avião cair em uma área de mata. A outra aeronave pousou sem grandes danos, segundo informações da Força Aérea. Este é o segundo acidente registrado recentemente envolvendo aeronaves da Força Aérea Brasileira. Nota da FAB A Força Aérea Brasileira (FAB) informa que, nesta sexta-feira (01/11), duas aeronaves T-27 Tucano, utilizadas em treinamento de cadetes da Academia da Força Aérea (AFA), colidiram durante voo de instrução, em Pirassununga (SP). Uma aeronave pousou em segurança, enquanto a outra foi direcionada para região desabitada. O piloto realizou os procedimentos de ejeção da aeronave com sucesso, sendo, em seguida, resgatado por equipe de salvamento da FAB. O Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (CENIPA) investigará o acidente a fim de identificar os possíveis fatores contribuintes para evitar que novas ocorrências semelhantes ocorram. Receba todas as notícias do Portal Correio no WhatsApp O post Avião da FAB colide com outra aeronave e cai no interior de SP apareceu primeiro em Portal Correio - Notícias da Paraíba e do Brasil.