Avô e neto estão entre vítimas de explosão de gás de cozinha em Maceió (AL) Um menino de 12 anos e o avô dele, de 67 anos, estão entre as vítimas da explosão de um botijão de gás que provocou o desabamento de... Portal Correio|Do R7 07/11/2024 - 10h49 (Atualizado em 07/11/2024 - 10h49 )

(Foto: Reprodução/RECORD) Um menino de 12 anos e o avô dele, de 67 anos, estão entre as vítimas da explosão de um botijão de gás que provocou o desabamento de um prédio em Maceió (AL), na madrugada desta quinta-feira (7). Segundo informações do canal RECORD, uma terceira vítima ainda não foi identificada e cinco pessoas foram encaminhadas para hospitais, com ferimentos. A área foi totalmente isolada e o trabalho de contenção do vazamento de gás e remoção dos escombros do prédio desabado deve seguir durante todo o dia. Sobre o caso De acordo com informações da imprensa local, o Corpo de Bombeiros foi acionado por vizinhos do local do ocorrido por volta das 4h30, informando uma explosão de gás no bairro Cidade Universitária, na capital alagoana. O prédio onde ocorreu a explosão ficou completamente destruído. Moradores da região foram evacuados devido ao risco de novos desabamentos. O post Avô e neto estão entre vítimas de explosão de gás de cozinha em Maceió (AL) apareceu primeiro em Portal Correio - Notícias da Paraíba e do Brasil.