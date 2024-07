Banda de rock paraibana lança música com elementos do Sertão nordestino A banda de rock paraibana Arlequim lança nesta sexta-feira (26) o videoclipe da música “Invernia”, gravado na zona rural de Cajazeiras...

A banda de rock paraibana Arlequim lança nesta sexta-feira (26) o videoclipe da música “Invernia”, gravado na zona rural de Cajazeiras. Com direção do cineasta Maycon Carvalho e estrelado pelo ator Moab Rolim, o clipe traz a essência do que o grupo tem feito em 18 anos de carreira: a união do rock progressivo com elementos da cultura nordestina, especialmente do Sertão.

“Invernia” foi composta por Paccelli Gurgel, membro-fundador da banda, no início da década de 2000 e esteve presente no repertório de shows do Arlequim. Em 2023, foi lançada como single, incluindo um trecho com a voz de seu compositor, que faleceu em 2010.

“Eu acho que ‘Invernia’ é uma canção muito representativa do tipo de som que a banda faz, com essa proposta, tanto sonora quanto poética. É muito a cara do Paccelli, que foi o compositor dela, que acho que muito do que ele via como arte está colocado ali. Ele busca uma universalidade, mas sentindo o chão que pisa. Esse legado dele ficou para o Arlequim de uma forma permanente”, afirmou Diego Nogueira, baixista e vocalista da banda.

O clipe retrata um jovem agricultor que encontra um objeto pertencente ao seu falecido pai, símbolo da contracultura dos tempos de outrora. O protagonista começa a restaurar o artefato, mas precisa se dividir entre o trabalho diário nas terras semiáridas que florescem após um bom inverno. Com isso, o jovem protagoniza uma tormenta psicodélica de autodescoberta e conexão com suas raízes.

O lançamento estará disponível no canal da banda Arlequim, no Youtube, a partir das 19h.

A produção é uma realização da Imersivo Produtora, de Cajazeiras, e contou com o apoio da Lei Paulo Gustavo do Estado da Paraíba.

Sobre a banda Arlequim

Arlequim é uma banda de Cajazeiras, Paraíba, nascida em 2006. Sua proposta ao longo dos anos foi – e ainda é – dispor ao público uma revista do Rock, que busca o diálogo entre diversos subgêneros deste universo. Ao mesmo tempo e em diversos momentos, incluindo seu trabalho autoral, procura integrá-los às sonoridades brasileiras, sobretudo aquelas paridas e adaptadas nos sertões nordestinos.

Coco, martelos, ponteios se juntam ao blues, ao hard rock e ao rock progressivo para soar o mundo a partir do sertão paraibano. A banda atualmente é composta por Diego Nogueira (baixo e voz), Vandilson Lima (guitarra e voz), Jarson Lucas (guitarra) e Jefferson Alexandre (bateria), e possui um histórico de apresentações pelos sertões da Paraíba, Ceará e Rio Grande do Norte, além de capitais como João Pessoa e Fortaleza.

