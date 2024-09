Portal Correio |Do R7

(Foto: Divulgação/PRF)

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) divulgou um comunicado afirmando que dois trechos da BR-230, na altura da cidade de Campina Grande, serão totalmente interditados nesta quarta (4) e quinta-feira (5).

Segundo o aviso, nos dois dias, a interdição ocorre entre as 13h50 e 14h40. Nesta quarta (4), o trânsito será interrompido no km 182, enquanto na quinta-feira (5) o bloqueio será no km 177 da rodovia.

De acordo com a PRF, os trechos serão bloqueados por questão de segurança, pois haverá a detonação de rochas às margens da via para adequar a segurança e possibilitar o processo de duplicação da rodovia.

Receba todas as notícias do Portal Correio no WhatsApp

O post BR-230 terá trechos totalmente interditados nesta quarta (4) e quinta (5), alerta PRF apareceu primeiro em Portal Correio - Notícias da Paraíba e do Brasil.