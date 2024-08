Brasil ganha o bronze no vôlei feminino em Paris-2024

Brasileiras do vôlei comemoram ponto contra a Turquia (Foto: Miriam Jeske/COB – 10.08.2024)

É bronze! Depois de ter perdido a semifinal contra os Estados Unidos, a seleção brasileira de vôlei juntou os cacos para vencer a Turquia e trazer a medalha de bronze para casa. As informações são do R7, parceiro nacional do Portal Correio.

A partida contra as turcas começou muito parelha, com os dois times disputando cada ponto. O placar chegou a ficar em 19 a 19. A partir deste momento, as brasileiras passaram a ter uma maior consistência no ataque e conseguiram desequilibrar. O primeiro set terminou em 25 a 21 para o Brasil.

O segundo set começou bem parecido com o primeiro, com as equipes lutando por todos os pontos e seguindo empatadas durante boa parte do tempo. A seleção turca chegou a fazer 9 a 7, mas o Brasil buscou a reação. O técnico Zé Roberto fez várias mexidas durante o set e houve uma reação. O Brasil conseguiu empatar a partida, chegando a ficar 12 a 12. Mas as turcas não ficaram paradas e foram a 16 pontos contra 12. O placar ficou em 20 a 19 e a seleção brasileira acelerou o ritmo. O placar ficou 25 a 25 até que conseguimos fechar em 27 a 25. 2 a 0 para as brasileiras.

O terceiro continuou com muito equilíbrio. A Turquia seguiu perigosa, fazendo muitos pontos em sequência. As turcas abriram 17 a 15. E seguiram na frente, abrindo 24 a 20. O Brasil esbouçou uma reação e foi até os 22 pontos. Mas não foi o suficiente e a seleção turca ganhou o terceiro set chegando aos 25 pontos.

O quarto set começou tenso, sem nenhuma das equipes conseguindo abrir uma grande vantagem. Foi de novo ponto a ponto. Brasil seguiu lutando e conseguiu abrir uma vantagem de três pontos, 10 a 7. Aumentou para 14 a 8. Depois, 15 a 9. O 16º ponto veio de saque da Gabi que bateu na rede e caiu do lado das turcas, que não conseguiram defender. A seleção brasileira abriu sete pontos de vantagem, com o placar em 17 a 10.

A seleção brasileira foi administrando a vantagem e não permitiu mais a aproximação da Turquia no placar. Gabi, num bloqueio, fez o 24º ponto e Thaísa fechou o jogo numa disputa de bola na rede. 25 a 15, 3 sets a 1. O bronze do vôlei feminino é do Brasil.

