‌



A+

A-

A riqueza média por pessoa no Brasil cresceu mais de 375% (Foto: José Cruz/Agência Brasil) O Brasil deverá ganhar mais 83 mil milionários até 2028, segundo o relatório Global Wealth Report 2024, do UBS, divulgado na última quarta-feira (10). O número representa um crescimento de 22% em relação a 2023. A projeção também é de que no mundo a quantidade de adultos com riqueza superior a um milhão de dólares terá subido em 52 dos 56 mercados da amostra. Veja como renegociar dívidas após o fim do Desenrola Brasil O relatório do banco suíço também destacou que a riqueza média por pessoa no Brasil cresceu mais de 375% desde a crise financeira de 2008. Isto é mais que o dobro do crescimento do México, de pouco mais de 150%, e mais do que o da China Continental, de 366%. O crescimento é observado em todo o mundo. A proporção de pessoas no planeta na menor faixa de riqueza diminuiu desde 2008, enquanto a proporção de pessoas em todas as outras faixas de riqueza cresceram. Apesar disso, o relatório ressalta a presença da desigualdade social, principalmente na América Latina. O Brasil tem a terceira maior taxa de desigualdade de riqueza da amostra de 56 países, atrás da Rússia e África do Sul. A desigualdade aumentou cerca de 20% na Espanha e na Finlândia. Por outro lado, caiu cerca de 5% na Alemanha e na Áustria, e pouco mais de 4,5% na Suíça e um pouco mais de 3,5% na Holanda. No caso do Brasil, houve um aumento de 16.8%, uma das maiores taxas de crescimento. Receba todas as notícias do Portal Correio no WhatsApp O post Brasil pode ganhar mais 83 mil milionários até 2028; entenda projeção apareceu primeiro em Portal Correio - Notícias da Paraíba e do Brasil.