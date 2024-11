Brasil possui 20 milhões de diabéticos e é o 5º país em incidência da doença

No dia 14 de novembro, é comemorado o Dia Mundial da Diabetes, que homenageia o aniversário de Sir Frederick Banting, que desenvolveu a insulina em parceria com Charles Best. A data destaca a importância da conscientização sobre a doença, que é causada pela produção insuficiente de insulina, hormônio responsável por regular a glicose no sangue e fornecer energia ao corpo. No Brasil, existem cerca de 20 milhões de pessoas com diabetes, segundo dados do IBGE.

A diabetes, muitas vezes silenciosa, pode ser diagnosticada na sua fase inicial com exames e consultas de rotina. “O pré-diabético é uma condição em que a glicose no sangue já ultrapassou os níveis normais 70 a 99 mg, mas ainda não atingiu o valor que define a diabetes 126 mg”, explica o endocrinologista João Modesto. Ele ainda alerta sobre o aumento de casos de pré-diabetes, mas afirma que com mudanças no estilo de vida, é possível retornar a normalidade.

A campanha do Dia Mundial da Diabetes foi criada em 1991 pela International Diabetes Federation com o apoio da Organização Mundial da Saúde (OMS). Objetivo é conscientizar a população sobre o impacto da diabetes e promover ações de prevenção individuais e coletivas.

