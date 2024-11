Brasileira é presa por tráfico, na Europa, transportando drogas no estômago

Portal Correio |Do R7

Tainara de 22 anos, é natural de Goiás (Imagem: Reprodução/ Redes Sociais | Polícia de Malta)

Uma brasileira de 22 anos foi presa no Aeroporto Internacional de Malta, na Espanha, por tráfico de drogas. A mulher transportava 66 cápsulas de cocaína, cerca de um quilo, no estômago. De acordo com a polícia a droga está avaliada em R$ 130 mil euros, equivalente a R$ 802 mil.

Ao desembarcar na Espanha, a jovem identificada como Tainara Fernandes, apresentou um comportamento estranho que chamou a atenção dos policiais. Quando viu os agentes, ela tentou fugir mas foi impedida. A jovem foi direcionada para o Departamento de Alfândega do aeroporto, e passou por um teste de raio-X, que revelou os sachês da droga no interior de seu corpo.

Tainara é natural de Abadiânia, em Goiás, e se declarou inocente. Ela permanece sob custódia enquanto aguarda assistência consular do governo brasileiro.

