Bruno Cunha Lima, prefeito de Campina Grande. (Foto: Oscar Neto/Portal Correio)

Após ser reeleito prefeito de Campina Grande, o nome de Bruno Cunha Lima (União) ganhou força entre os possíveis nomes da oposição para a disputa do governo da Paraíba nas eleições de 2026. No entanto, ele descartou essa possibilidade e disse que acredita na candidatura de Romero Rodrigues.

Em entrevista ao programa Correio Debate, da rádio Correio 98FM, desta sexta-feira (1ª), Bruno Cunha Lima disse que o seu foco será na continuidade do seu mandato em Campina Grande.

Descartando o seu nome da corrida eleitoral para 2026, o prefeito de Campina Grande ressaltou a força dos nomes que a oposição têm para a disputa estadual. Na visão dele, Romero Rodrigues é um dos favoritos por sua força no interior da Paraíba.

Cabo Gilberto defende que PL tenha candidatura própria para o governo da Paraíba em 2026

“Eu tenho a plena certeza que podemos apresentar uma candidatura competitiva para 2026. Eu acredito que o nosso time chega forte para 2026, independente do nome escolhido, porque todos os nomes são fortes. A Paraíba vai crescer quando o interior e o Sertão crescerem. A representatividade de Romero é muito grande. Mas se eu puder opinar, minha opinião está dada”, disse Bruno Cunha Lima.

Receba todas as notícias do Portal Correio no WhatsApp

O post Bruno Cunha Lima descarta disputar o governo, mas aposta em Romero Rodrigues para 2026 apareceu primeiro em Portal Correio - Notícias da Paraíba e do Brasil.

Eu tenho compromisso de trabalho com a cidade. Então, não faz parte do meu cronograma falar de 2026. Eu acho que no cenário tem outras pessoas que têm antecedência, porque antiguidade é posto. Agora, é óbvio, nós somos animais políticos, o futuro a Deus pertence. Durante o transcorrer, isso vai ser discutido com os nossos aliados, explicou.

( Eu tenho compromisso de trabalho com a cidade. Então, não faz parte do meu cronograma falar de 2026. Eu acho que no cenário tem outras pessoas que têm antecedência, porque antiguidade é posto. Agora, é óbvio, nós somos animais políticos, o futuro a Deus pertence. Durante o transcorrer, isso vai ser discutido com os nossos aliados, explicou. )