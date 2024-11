Bruno vê grupo de oposição forte para 2026: “Temos excelentes nomes” O prefeito de Campina Grande, Bruno Cunha Lima, comentou sobre a força do grupo de oposição para as eleições de 2026, durante entrevista... Portal Correio|Do R7 01/11/2024 - 18h08 (Atualizado em 01/11/2024 - 18h08 ) twitter

O prefeito de Campina Grande, Bruno Cunha Lima, comentou sobre a força do grupo de oposição para as eleições de 2026, durante entrevista à rádio Correio FM, em João Pessoa, nesta sexta-feira (1). Bruno afirmou que o grupo conta com líderes expressivos e em ascensão, como o senador Efraim Filho (UB), o deputado federal Romero Rodrigues (Podemos) e Pedro Cunha Lima, figuras conhecidas na política paraibana, que poderão formar uma candidatura sólida e competitiva para enfrentar o pleito eleitoral. Contudo, o prefeito reeleito deixou claro que, apesar de preferências pessoais, quem vai escolher um nome de consenso para a disputa é a população. "Eu vejo com muita naturalidade a especulação em torno de nomes como Efraim, que é uma liderança em ascensão, Romero Rodrigues, Pedro Cunha Lima, e até o meu próprio nome, por ser prefeito de Campina. Porém, quem é que dá o veredito? São as pessoas, porque eleição se ganha com voto e quem é que vota? As pessoas", afirmou Bruno. Ainda na visão de Bruno, atualmente existe uma harmonia entre as lideranças de oposição, o que fortalece a estrutura política do grupo. "Eu acredito muito fortemente que esse nosso time chega unido e forte para 2026, independentemente do nome que for escolhido, porque todos os nomes são muito bons", concluiu Bruno Cunha Lima.