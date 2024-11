Cagepa anuncia falta d’água em 31 bairros de Campina Grande A Cagepa (Companhia de Água e Esgotos da Paraíba) anunciou a falta de água em 31 bairros de Campina Grande, além da suspensão do abastecimento... Portal Correio|Do R7 30/10/2024 - 11h08 (Atualizado em 30/10/2024 - 11h08 ) twitter

A Cagepa (Companhia de Água e Esgotos da Paraíba) anunciou a falta de água em 31 bairros de Campina Grande, além da suspensão do abastecimento de água nos distritos de São José da Mata e Galante e dos municípios de Pocinhos e Puxinanã. Emprego em João Pessoa e Campina Grande: veja as oportunidades e requisitos De acordo com a Cagepa, a suspensão de água é necessária para que haja a manutenção da adutora. O retorno do abastecimento está previsto para iniciar gradativamente, a partir das 18h. Bairros onde vai faltar água em CG: Acácio Figueiredo

Aluízio Campos

Araxá

Bodocongó

Catolé

Cruzeiro

Dinamérica

Itararé

Jardim Borborema

Jardim 40

Jardim Paulistano

Liberdade

Malvinas

Mirante

Presidente Médici

Novo Bodocongó

Ramadinha

Ressurreição

Rocha Cavalcante

Rosa Cruz

Sandra Cavalcante

Santa Cruz

São Januário

Santa Rosa

Serrotão

Severino Cabral

Tambor

Três Irmãs

Velame

Vila Cabral de Santa Terezinha

José Pinheiro