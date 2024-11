Cagepa inicia quinta edição da campanha de negociação nesta sexta-feira (1º) A Companhia de Água e Esgotos da Paraíba (Cagepa) inicia, nesta sexta-feira (1º), a quinta edição do “Fique em Dia com a Cagepa”, campanha... Portal Correio|Do R7 30/10/2024 - 11h29 (Atualizado em 30/10/2024 - 11h29 ) twitter

Cagepa (Foto: Divulgação) A Companhia de Água e Esgotos da Paraíba (Cagepa) inicia, nesta sexta-feira (1º), a quinta edição do “Fique em Dia com a Cagepa”, campanha que oferece até 100% de desconto nos juros e multas, além de parcelamento em até 60 vezes. Cagepa anuncia falta d’água em 31 bairros de Campina Grande Neste ano, os clientes também poderão quitar multas por irregularidade (desvios, ligação clandestina, entre outras) com até 90% de desconto. As facilidades para pagamento têm como objetivo auxiliar os clientes inadimplentes, mesmo aqueles que foram autuados por algum tipo de irregularidade. A campanha segue até o dia 30 de novembro. Durante esse período, os clientes poderão pagar os débitos acumulados à vista ou parcelar em até 60 vezes. As facilidades variam conforme a negociação acertada entre a Cagepa e o cliente. Como participar? Para negociar, basta entrar em contato com um dos canais de atendimento da Cagepa, tendo em mãos o RG, o CPF e uma fatura de água. Os usuários poderão negociar seus débitos por meio dos seguintes canais de atendimento: Call Center 115;

WhatsApp (83) 98198-4495;

Atendente Virtual Acqua, no site www.cagepa.pb.gov.br;

Agência Virtual, no site www.cagepa.pb.gov.br;

Aplicativo Cagepa, disponível para Android e iOS;

Atendimento presencial nas lojas de João Pessoa, Campina Grande, Guarabira, Patos, Pombal e Cajazeiras

Postos de atendimento disponíveis em várias Casas da Cidadania espalhadas em todo o estado. Receba todas as notícias do Portal Correio no WhatsApp O post Cagepa inicia quinta edição da campanha de negociação nesta sexta-feira (1º) apareceu primeiro em Portal Correio - Notícias da Paraíba e do Brasil.