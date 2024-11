Calcinha Preta anuncia “festival atemporal” em João Pessoa A banda de forró, Calcinha Preta, anunciou nesta segunda-feira (28) que irá realizar o “festival atemporal” no início de 2025, em João... Portal Correio|Do R7 28/10/2024 - 16h09 (Atualizado em 28/10/2024 - 16h09 ) twitter

A banda de forró, Calcinha Preta, anunciou nesta segunda-feira (28) que irá realizar o “festival atemporal” no início de 2025, em João Pessoa. A data está marcada para dia 10 de janeiro e deve reunir participantes especiais. O festival promete trazer grandes hits da banda, mas até o momento não se tem informações sobre os nomes que vão estar presentes. Os ingressos podem ser adquiridos pelo site a partir do dia 05 de novembro e o local do evento ainda não foi divulgado. Receba todas as notícias do Portal Correio no WhatsApp O post Calcinha Preta anuncia “festival atemporal” em João Pessoa apareceu primeiro em Portal Correio - Notícias da Paraíba e do Brasil.