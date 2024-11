Caminhão capota em trecho da BR-230 em João Pessoa Um caminhão carregado de batata-doce capotou em um trecho da BR-230, em João Pessoa, na manhã desta terça-feira (29). De acordo com... Portal Correio|Do R7 29/10/2024 - 06h48 (Atualizado em 29/10/2024 - 06h48 ) twitter

Caminhão transportava batata-doce (Imagem: Reprodução/ YouTube/ @TVCorreioOficial) Um caminhão carregado de batata-doce capotou em um trecho da BR-230, em João Pessoa, na manhã desta terça-feira (29). De acordo com as primeiras informações, o motorista do veículo teria cochilado enquanto dirigia. Com o capotamento, o veículo derrubou um poste e atingiu um muro. O acidente aconteceu na BR-230 sentido João Pessoa-Recife, próximo à Cagepa. Ninguém ficou ferido. Equipes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e da Energisa já estão no local.