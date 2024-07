‌



Um caminhão tombou no início da tarde desta sexta-feira (12), na BR-230, em Santa Rita. O acidente aconteceu próximo ao Hospital Metropolitano e deixou duas pessoas levemente feridas. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), como há um grande vazamento de óleo diesel na pista, o Corpo de Bombeiros foi acionado para limpeza. Por causa do serviço, o trânsito segue lento no local. Ainda não há previsão para a liberação do trecho. Matéria segue em atualização… O post Caminhão tomba e deixa trânsito lento na BR-230, em Santa Rita apareceu primeiro em Portal Correio - Notícias da Paraíba e do Brasil.