Caminhão tomba na BR-101 entre João Pessoa e Recife; trecho é interditado Um caminhão tombou nas primeiras horas da manhã desta sexta-feira (2), em um trecho da BR-101 no sentido João Pessoa – Recife. De acordo...

Populares saqueavam os produtos que caíram do caminhão (Foto: Reprodução/ YouTube/ @TVCorreioOficial)

Um caminhão tombou nas primeiras horas da manhã desta sexta-feira (2), em um trecho da BR-101 no sentido João Pessoa – Recife. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o veículo tombou na altura do km 92.

O tombamento aconteceu próximo às pontes dos rios Gramame e Mumbaba. Até o momento, apenas a faixa da direita e o acostamento foram liberados.

A carreta, que transportava produtos alimentícios, tombou e todos suprimentos caíram e bloquearam a rodovia. Imagens do programa Correio Manhã, da TV Correio, mostrou que populares estavam saqueando os produtos.

