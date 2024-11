Campeonato Municipal de Arte com Resíduos Eletrônicos está com inscrições abertas O Campeonato Municipal de Arte com Resíduos Eletrônicos (Campeonarte), edição 2024, abriu inscrições nesta quarta-feira (30). A competição... Portal Correio|Do R7 30/10/2024 - 16h09 (Atualizado em 30/10/2024 - 16h09 ) twitter

O Campeonato Municipal de Arte com Resíduos Eletrônicos (Campeonarte), edição 2024, abriu inscrições nesta quarta-feira (30). A competição faz parte da 21ª Semana Nacional de Ciência e Tecnologia (SNCT), que acontecerá no período de 24 a 27 de novembro, no Espaço Cultural José Lins do Rego, em Tambauzinho, com entrada gratuita. Este ano, o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação propôs o tema ‘Biomas do Brasil, diversidade, saberes e tecnologias sociais’. O Campeonarte é uma ação conjunta das Secretarias de Ciência e Tecnologia (Secitec) e de Educação e Cultura (Sedec), criada para conscientizar a comunidade escolar sobre a importância da preservação do meio ambiente e adoção de comportamentos sustentáveis. Quem pode participar? Estudantes do 9º ano das escolas da Rede Pública Municipal de João Pessoa, organizados em equipes com quatro integrantes. As inscrições serão feitas por instituição escolar, mediante preenchimento, pela direção da escola, de formulário eletrônico disponível (https://abre.ai/lnJK), até o dia 11 de novembro de 2024. Serão aceitas 20 escolas, por ordem cronológica de preenchimento do formulário. O post Campeonato Municipal de Arte com Resíduos Eletrônicos está com inscrições abertas apareceu primeiro em Portal Correio - Notícias da Paraíba e do Brasil.