Campina Grande e Pocinhos ficam sem água neste domingo (3); confira os bairros Pelo menos dez bairros de Campina Grande, além da cidade de Pocinhos, ficarão sem água neste domingo (3). De acordo com a Companhia... Portal Correio|Do R7 03/11/2024 - 09h28 (Atualizado em 03/11/2024 - 09h28 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

(Foto: Marcos Santos/USP Imagens/Ilustração) Pelo menos dez bairros de Campina Grande, além da cidade de Pocinhos, ficarão sem água neste domingo (3). De acordo com a Companhia de Água e Esgoto da Paraíba, (Cagepa), a suspensão do serviço é necessária para que técnicos da empresa façam uma manutenção na Estação Elevatória 3, localizada no bairro do Bodocongó, em Campina Grande, que abastece as localidades. Veja abaixo os bairros afetados: Campina Grande Bodocongó

Dinamérica

Jardim Quarenta

Malvinas

Mutirão

Novo Bodocongó

Ramadinha

Santa Rosa

São Januário

Serrotão

Distrito de São José da Mata

Distrito de Lagoa de Dentro Pocinhos Em toda a cidade e zona rural Segundo a CAGEPA, o abastecimento está suspenso desde à 9h e deve ser retomado a partir das 18h, de forma gradativa. Receba todas as notícias do Portal Correio no WhatsApp

Segundo a Cagepa, O post Campina Grande e Pocinhos ficam sem água neste domingo (3); confira os bairros apareceu primeiro em Portal Correio - Notícias da Paraíba e do Brasil.