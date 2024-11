Cantata Natalina “Deus Conosco” abre inscrições para participações As inscrições para os cantores e cantoras, amadores e profissionais, já estão abertas para participar da “Cantata Natalina Deus Conosco... Portal Correio|Do R7 23/10/2024 - 13h48 (Atualizado em 23/10/2024 - 13h48 ) twitter

As inscrições para os cantores e cantoras, amadores e profissionais, já estão abertas para participar da “Cantata Natalina Deus Conosco”, que será realizada durante as festividades de Natal, no centro da cidade de Monteiro. Pessoas com idade superior a 13 anos que queiram participar do espetáculo, deverão se dirigir a Secretaria de Cultura do município, que está funcionando provisoriamente na Biblioteca da Praça Nilo Feitosa, no horário das 07h às 13h. A cantata natalina é um evento que conta com a participação de mais de 60 artistas da cidade, além de toda a equipe de produção. O espetáculo tem texto e direção de Laudivam Freitas, direção musical de Moisés Nascimento e Tony Herlles e produção de Rodrigo Leal. O espetáculo sacro, traz um dinamismo que intercala a poesia de cordel, a dramaturgia, o canto coral e a música instrumental. A parte musical contará com grandes nomes da música regional e músicos de instituições como a Filarmônica Sebastião de Oliveira Brito, alunos de música do IFPB e alunos do PRIMA. O post Cantata Natalina “Deus Conosco” abre inscrições para participações apareceu primeiro em Portal Correio - Notícias da Paraíba e do Brasil.