Caravana de Natal da Coca‑Cola vai passar em João Pessoa A Caravana de Natal da Coca-Cola, que faz parte da campanha “Desperte o Papai Noel que há em você”, traz o espírito natalino para a... Portal Correio|Do R7 31/10/2024 - 15h29 (Atualizado em 31/10/2024 - 15h29 ) twitter

A Caravana de Natal da Coca-Cola, que faz parte da campanha "Desperte o Papai Noel que há em você", traz o espírito natalino para a população de João pessoa no dia 19 de dezembro, com suas luzes coloridas e decoração temática. A iniciativa conta com quatro caminhões decorados, percorrendo os 9 estados do nordeste em um trajeto de 6 mil km. Em cada parada, os caminhões oferecem um grande espetáculo visual que atrai pessoas de todas as idades.