Portal Correio|Do R7 07/11/2024 - 15h08 (Atualizado em 07/11/2024 - 15h08 )

A Caravana desta sexta-feira (8) será realizada no Bairro das Indústrias e visa atender moradores do Residencial Vista Verde, e região. A estrutura será montada na Rua Florestal, s/n, disponibilizando serviços de assistência social, saúde, empregabilidade, embelezamento e direito do consumidor, das 8h às 12h. Dos serviços de assistência social estarão presentes o CadÚnico, porta de entrada para os benefícios sociais, como o Bolsa Família, atendimento do Centro de Referência da Assistência Social (Cras) da região, e o Programa Criança Feliz, voltado para gestantes e/ou crianças de até seis anos. A Secretaria Municipal da Saúde (SMS) vai disponibilizar os serviços de vacinação, aferição de pressão arterial, teste rápido de glicemia, atendimento médico, com encaminhamento para exames, atendimentos de auriculoterapia e atendimento odontológico. Além das oportunidades no mercado de trabalho, ofertadas pelo Programa Acessuas Trabalho, que oferece cursos profissionalizantes e encaminhamentos pelo programa Jovem Aprendiz; e pelo Sine-JP, com o ‘Eu Posso’. O Procon-JP também participa da Caravana do Cuidar, com o atendimento móvel, tirando dúvidas e orientando os moradores nas relações consumeristas. Receba todas as notícias do Portal Correio no grupo do WhatsApp ou Assine o Canal do Portal Correio no WhatsApp O post Caravana do Cuidar atende moradores do Bairro das Indústrias nesta sexta-feira apareceu primeiro em Portal Correio - Notícias da Paraíba e do Brasil.