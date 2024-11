Casa em Itatuba (PB) fica destruída após incêndio; veja imagens Um incêndio atingiu uma casa no bairro Gangorra, na cidade de Itatuba (PB), na noite deste sábado (9). Vídeos divulgados nas redes... Portal Correio|Do R7 10/11/2024 - 11h48 (Atualizado em 10/11/2024 - 11h48 ) twitter

Um incêndio atingiu uma casa no bairro Gangorra, na cidade de Itatuba (PB), na noite deste sábado (9). Vídeos divulgados nas redes sociais mostram chamas altas no interior da residência, que ficou totalmente destruída. De acordo com testemunhas, o fogo se alastrou com rapidez e voluntários foram até o local apagar o fogo. O Corpo de Bombeiros foi até o local e apontou que a causa provável do incêndio foi um curto-circuito em um ar-condicionado. O post Casa em Itatuba (PB) fica destruída após incêndio; veja imagens apareceu primeiro em Portal Correio - Notícias da Paraíba e do Brasil.