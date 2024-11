Casa na Grande João Pessoa mantém mais de 40 gatos abandonados, diz denúncia Um grupo de protetores de animais procurou a equipe do Correio Manhã, da TV Correio, para denunciar uma situação de maus-tratos que... Portal Correio|Do R7 29/10/2024 - 09h08 (Atualizado em 29/10/2024 - 09h08 ) twitter

Vizinhos improvisaram abrigo para animais abandonados (Imagem: Reprodução/ YouTube/ @TVCorreioOficial) Um grupo de protetores de animais procurou a equipe do Correio Manhã, da TV Correio, para denunciar uma situação de maus-tratos que acontece em uma residência localizada no bairro Intermares, em Cabedelo, na Grande João Pessoa. Segundo a denúncia, a casa mantém mais de 40 gatos abandonados em situação insalubre. Uma das denunciantes, Graziela Pitanga, afirma que a situação acontece há pelo menos quatro anos. Ela afirma que muitos gatos ficam doentes, sem castração e acabam se proliferando, o que aumenta o número de animais. Primeira audiência de Fernando Cunha Lima deve acontecer nesta terça (29) Apesar de não terem acesso ao interior da casa, uma vez que o dono não permite a entrada, os vizinhos colocam potes de ração e água na calçada para os animais que conseguem circular. Gatos abandonados no muro da residência (Imagem: Reprodução/ YouTube/ @TVCorreioOficial) Outra protetora, Patrícia Gondim, afirma que não é possível ter dimensão de quantos animais estão em sofrimento já que alguns ficam dentro da residência. Entretanto, ainda de acordo com a mulher, é possível escutar muitos gatos miando diariamente, de fome e dor. Patrícia também afirma que conversou com o caseiro da casa e ele afirma que só é pago para alimentar os animais. O grupo contatou o Zoonoses, que afirmou que é preciso marcar um dia para fazer a fiscalização. Maus-tratos aos animais é crime De acordo com a legislação brasileira, maus-tratos aos animais é crime e são punidos com pena de dois a cinco anos de reclusão. As multas, também previstas por lei, variam de no mínimo R$ 50 reais a no máximo R$ 50 milhões. Receba todas as notícias do Portal Correio no WhatsApp O post Casa na Grande João Pessoa mantém mais de 40 gatos abandonados, diz denúncia apareceu primeiro em Portal Correio - Notícias da Paraíba e do Brasil.