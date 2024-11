Chips da beleza: implantes hormonais serão apreendidos na Paraíba Os implantes hormonais manipulados, conhecidos popularmente como ‘chips da beleza’, serão apreendidos em toda a Paraíba, por determinação... Portal Correio|Do R7 24/10/2024 - 09h48 (Atualizado em 24/10/2024 - 09h48 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Implantes são prescritos como estratégia para emagrecimento (Foto: Rafa Neddermeyer/ Agência Brasil) Os implantes hormonais manipulados, conhecidos popularmente como ‘chips da beleza’, serão apreendidos em toda a Paraíba, por determinação da Agência Estadual de Vigilância Sanitária (Agevisa). Os implantes foram proibidos pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) na última sexta-feira (18). Brasil deve ter imposto para produtos nocivos à saúde, defende Bird Além dos ‘chips’, também devem ser apreendidos produtos similares que tenham entrado ilegalmente no Brasil e que, portanto, não constem da lista de produtos regulados pela Anvisa. A proibição foi motivada por evidências de complicações relacionadas à segurança dos implantes hormonais manipulados. A Agência também afirmou que “a falta de garantia da qualidade, eficácia e segurança desses produtos pode gerar efeitos indesejáveis, e até eventos graves”. Segundo a Anvisa, os implantes hormonais manipulados em farmácias têm sido utilizados para fins estéticos, tratamento de fadiga ou cansaço e sintomas de menopausa. No Alerta, a Anvisa explicou que, entre as principais complicações observadas em pacientes que fazem uso dos implantes manipulados, estão a elevação de colesterol e triglicerídeos no sangue (dislipidemia), a hipertensão arterial, o acidente vascular cerebral e a arritmia cardíaca. “Além disso, também pode ocorrer crescimento excessivo de pelos em mulheres (hirsutismo), queda de cabelo (alopecia), acnes, alteração na voz (disfonia) insônia e agitação”, acrescentou. Outro agravante relacionado aos chips da beleza, conforme a Anvisa, é que os mesmos não foram submetidos à avaliação da Agência e não existem produtos semelhantes devidamente registrados para fins estéticos, tratamento de fadiga ou cansaço e sintomas de menopausa. Chips da beleza Os ‘chips da beleza’ são implantes largamente usados como estratégia para emagrecimento, tratamento da menopausa, antienvelhecimento, redução da gordura corporal, e também aumento da libido e da massa muscular, e podem conter inúmeras substâncias, embora normalmente sejam compostos por testosterona ou por gestrinona, um progestágeno com efeito androgênico. Combinações contendo estradiol, oxandrolona, metformina, ocitocina, outros hormônios e NADH também são produzidas. Receba todas as notícias do Portal Correio no WhatsApp O post Chips da beleza: implantes hormonais serão apreendidos na Paraíba apareceu primeiro em Portal Correio - Notícias da Paraíba e do Brasil.