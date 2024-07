Clientes da TIM na Paraíba relatam problemas com sinal de internet móvel

(Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

Os clientes da operadora de telefonia TIM estão enfrentando problemas com o sinal de internet móvel desde o início da tarde desta terça-feira (16). O problema se estende por várias cidades do Brasil.

Conforme as estatísticas do site DownDetector, os registros de problema no sinal começaram a aparecer por volta das 13h e estão concentrados na região Nordeste – João Pessoa e Campina Grande estão entre as áreas com mais registros de ocorrências.

Mapa mostra maiores concentrações de notificações sobre o problema (Foto: Reprodução/DownDetector)

Até o momento da publicação da matéria, a TIM ainda não havia se manifestado sobre a causa do problema.

