Clínica de reabilitação é investigada por suspeita de coagir internos, em Campina Grande Os donos de uma clínica de reabilitação estão sendo investigados após uma denúncia de que os internos estariam sendo supostamente coagidos... Portal Correio|Do R7 13/11/2024 - 07h08 (Atualizado em 13/11/2024 - 07h08 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Central de Polícia de Campina Grande (Foto: Divulgação/ Gov-PB) Os donos de uma clínica de reabilitação estão sendo investigados após uma denúncia de que os internos estariam sendo supostamente coagidos. A denúncia chegou até o Ministério Público através de uma fiscalização de rotina, realizada nessa terça (12), com apoio da Polícia Civil e a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). Durante a fiscalização, a delegada analisou elementos que indicam que alguns pacientes estariam sendo maltratados, e segundo alguns relatos, a alimentação seria precária. Todos os internos também afirmaram que estavam na clínica contra a própria vontade, entretanto, o centro terapêutico da modalidade investigada deve implantar a internação de forma voluntária. De acordo com a Polícia Civil, deve haver a coleta de mais relatos e depoimentos para dar continuidade à investigação. Receba todas as notícias do Portal Correio no grupo do WhatsApp ou Assine o Canal do Portal Correio no WhatsApp O post Clínica de reabilitação é investigada por suspeita de coagir internos, em Campina Grande apareceu primeiro em Portal Correio - Notícias da Paraíba e do Brasil.