Clínica é interditada após ser flagrada despejando esgoto no mar, em João Pessoa

Portal Correio|Do R7

30/10/2024 - 17h48 (Atualizado em 30/10/2024 - 17h48 )

Foto: Fiscalização da SUDEMA

Durante uma vistoria realizada nesta quarta-feira (30), a Superintendência de Administração do Meio Ambiente (Sudema) embargou o funcionamento de uma clínica de diagnóstico em Manaíra. A empresa foi flagrada despejando esgoto no mar.

Segundo a SUDEMA, o estabelecimento foi multado em mais de dez mil reais e só deve ser reaberto após regularizar a situação.

A Operação Praias Limpas também conta com a parceria de outros órgãos como a Cagepa e Semam, e tem como objetivo identificar lançamentos irregulares de esgoto, despejos de resíduos no mar e ligações clandestinas.