A Secretaria de Estado da Saúde, por meio do Hemocentro da Paraíba, unidade da rede estadual de saúde, arrecadou 150 bolsas de sangue na ação itinerante realizada no município de Catolé do Rocha, nos dias 22 e 23 de outubro. Os atendimentos aconteceram na Unidade Móvel que ficou estacionada na praça da cidade. “É com imensa satisfação que trouxemos a Unidade Móvel de Coleta para o município de Catolé do Rocha. Mobilizados em torno dessa ação de solidariedade, a população local e moradores de cidades próximas fizeram uma campanha marcante” falou a diretora-geral do Hemocentro da Paraíba, Shirlene Gadelha que também participou da coleta itinerante. A diretora ressaltou a importância da mobilização da população local e dos outros 10 municípios que fazem parte da 8ª Gerência de Saúde. Caravanas de doadores vieram principalmente de Jericó, São Bento, Belém do Brejo do Cruz, Brejo dos Santos e Riacho dos Cavalos para a campanha. Segundo a diretora, o calendário de coletas itinerantes do Hemocentro deverá contemplar o município de Catolé do Rocha com ações mensais em 2025. Próximas ações: Dia 25 de outubro: Escola Prime Cool – em joão pessoa Dias 30 e 31 de outubro – Secretaria de Administração do Estado – em João Pessoa Receba todas as notícias do Portal Correio no WhatsApp O post Coleta itinerante arrecada 150 bolsas de sangue em Catolé do Rocha apareceu primeiro em Portal Correio - Notícias da Paraíba e do Brasil.