Colônia Penal e bairro Raquel Gadelha ganham ações em comemoração ao Dia das Crianças A Defensoria Pública da Paraíba (DPE-PB) promoveu duas importantes ações sociais de Dia das Crianças realizadas no município de Sousa... Portal Correio|Do R7 22/10/2024 - 16h29 (Atualizado em 22/10/2024 - 16h29 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A Defensoria Pública da Paraíba (DPE-PB) promoveu duas importantes ações sociais de Dia das Crianças realizadas no município de Sousa, no Alto Sertão, com o objetivo de levar alegria e esperança. As iniciativas beneficiaram mais de 240 crianças do bairro Raquel Gadelha, além dos filhos dos detentos da Colônia Agrícola Penal. No último sábado (19), o Núcleo de Atendimento de Sousa da DPE-PB, em parceria com a Polícia Penal e a Pastoral da Criança, realizou uma festa especial para os filhos dos detentos da Colônia Agrícola Penal de Sousa. O evento intitulado de extra-muros foi marcado por momentos de brincadeiras e acolhimento, proporcionando às famílias dos presos a oportunidade de celebrar o Dia das Crianças em um ambiente diferente da rotina carcerária. Teve também a distribuição de brinquedos, lanches e diversas atividades recreativas para as crianças que enfrentam o desafio da ausência dos pais no cotidiano. “Sabemos o quanto essas crianças sofrem com a ausência dos pais no dia a dia. Então, essas celebrações são formas de garantir que a criançada possa viver a alegria do Dia das Crianças trazendo um pouco de esperança em meio à realidade difícil que enfrentam”, falou a defensora pública Jéssica Maria. Receba todas as notícias do Portal Correio no WhatsApp O post Colônia Penal e bairro Raquel Gadelha ganham ações em comemoração ao Dia das Crianças apareceu primeiro em Portal Correio - Notícias da Paraíba e do Brasil.