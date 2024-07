Com show no Centro de Convenções, Sepultura se despede dos palcos neste sábado, em João Pessoa O Sepultura chega a João Pessoa com a ‘Celebrating Life Through Death’, show que irá acontecer neste sábado (27), às 21h. A apresentação...

Banda Sepultura (Foto: Reprodução / Divulgação)

O Sepultura chega a João Pessoa com a ‘Celebrating Life Through Death’, show que irá acontecer neste sábado (27), às 21h. A apresentação, que roda o mundo, marca a despedida do grupo dos palcos. Será um momento único para o público do Nordeste ver os ídolos juntos uma última vez.

“Estaremos de volta finalmente a João Pessoa para celebrar 40 anos de Sepultura no Imagineland. Vamos ter um painel e o show no dia 27. Vamos celebrar juntos”, convidou animado o guitarrista Andreas Kisser em vídeo.

A banda formada por Andreas Kisser, Derrick Green, Paulo Xisto e agora Greyson Nekrutman é uma das mais importantes de heavy-metal do mundo e estará no Imagineland 2024, prometendo fazer história. Com vendas próprias de ingressos, o Sepultura se apresenta no Music Arena, espaço montado na área externa do Centro de Convenções de João Pessoa.

A abertura será com as bandas Headspawn e Shock. Os ingressos para o show do Sepultura no Music Arena podem ser adquiridos online através do site sepultura.imagineland.com.br. Haverá um esquema de gratuito de transporte saindo a cada 30 minutos do Mangabeira Shopping até a área do show. O serviço funcionará também até o final da apresentação.

Os valores dos ingressos em segundo lote variam para a Pista entre R$ 137 (meia), R$ 274 (inteira) e R$ 167 (social). A Pista Premium tem preços de R$ 247 (meia), R$ 494 (inteira) e R$ 277 (social). O ingresso social será aplicado a quem doar um livro em bom estado de conservação.

Existem ainda opções de ingressos que combinam a entrada para o show com as do Imagineland, ou ainda para quem já comprou as entradas do Imagineland e quer fazer um upgrade para participar também do show.

