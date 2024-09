Começam inscrições para a corrida da Unimed João Pessoa; primeiro lote custa R$ 89,90 A Unimed João Pessoa abriu as inscrições para a corrida de rua que será realizada no dia primeiro de dezembro, na orla da Capital....

A Unimed João Pessoa abriu as inscrições para a corrida de rua que será realizada no dia primeiro de dezembro, na orla da Capital. O primeiro lote do projeto Corridas Unimed – Circuito João Pessoa é exclusivo para clientes, médicos cooperados e funcionários do plano de saúde e custa apenas R$ 89,90.

A corrida terá percursos de 5 e 10 quilômetros para o público em geral, com idades mínimas de 14 e 16 anos, respectivamente; 5 quilômetros para cadeirantes; e 1 quilômetro para crianças de 2 a 13 anos de idade, que deverão estar acompanhados dos pais ou responsáveis, também inscritos na corrida. A largada e chegada serão no Largo da Gameleira, na divisa entre as praias de Tambaú e Manaíra.

Inscrições

As inscrições estão sendo feitas no endereço unimedjp.com.br/corridasunimed. Além da taxa paga no momento da inscrição, o participante precisa doar dois quilos de alimentos não perecíveis, que devem ser entregues no ato da retirada do kit, nos dias 29 e 30 de novembro, no Espaço Vida.

Para aproveitar o valor promocional do lote exclusivo, os clientes, médicos e funcionários da Unimed JP precisam informar o número da carteira do plano de saúde, além dos demais dados de identificação.

Inicialmente, estão programados quatro lotes. As viradas irão ocorrer quando se esgotarem as vagas reservadas para cada um. Os valores estão disponíveis no regulamento.

Premiação

Todos os participantes que completarem a prova dos 5 e 10 quilômetros receberão medalhas. Os cinco primeiros colocados (masculino e feminino) de cada um desses percursos ganharão troféu.

No hotsite da corrida (unimedjp.com.br/corridasunimed), estão disponíveis todos os detalhes. Na página, também é possível ter acesso ao regulamento completo.

