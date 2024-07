Comerciante é preso em flagrante após manter mulher em cárcere privado na Grande João Pessoa

‌



Comerciante foi levado para a Central de Polícia Civil em João Pessoa (Foto: Divulgação) Um comerciante foi preso em flagrante na cidade de Cabedelo, na Grande João Pessoa, após manter a esposa, uma mulher de 35 anos, em cárcere privado. A vítima estava em processo de separação, e o suspeito não aceitava o fim do relacionamento. A mulher foi resgatada por uma equipe da Polícia Militar, que recebeu denúncias anônimas. Os policiais foram até o bairro Intermares, e constataram que a mulher estava sendo mantida em cárcere privado dentro de um apartamento. Homem é preso em João Pessoa suspeito de integrar facção criminosa do Piauí Segundo a Polícia Militar, a vítima demorou cerca de dez minutos para abrir a porta. Ela estava extremamente nervosa, trêmula e assustada, inicialmente alegando que nada havia acontecido. A polícia estranhou o comportamento da mulher e questionou o suspeito, que estava dentro da residência. Foi constatado que ele possuía uma arma, cuja documentação estava vencida. A vítima apresentava ferimentos nas pernas, possivelmente causados por cortes de vidro. De acordo com a polícia, o suspeito havia jogado frascos de vidro e perfume contra ela dois dias antes da prisão, resultando em várias marcas. Além disso, ele trancava a mulher dentro do apartamento para impedi-la de sair. O casal, ambos com 35 anos, são comerciantes no bairro do Bessa, mas residem em Cabedelo. Eles têm um filho que, no momento do resgate, estava passando férias na casa de parentes. O homem foi autuado por cárcere privado e por porte irregular de arma. Ele, que é atirador esportivo, estava com a documentação da arma atrasada. O suspeito permanece detido na carceragem da Central da Polícia Civil.