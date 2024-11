Concurso da Fundação PB Saúde tem inscrições prorrogadas; confira O concurso público da Fundação PB Saúde teve o prazo de inscrições prorrogado até o dia 6 de novembro. A data de realização das provas... Portal Correio|Do R7 14/10/2024 - 11h28 (Atualizado em 14/10/2024 - 11h28 ) twitter

Concurso da Fundação PB Saúde tem inscrições prorrogadas (Foto: Divulgação/Secom-PB) O concurso público da Fundação PB Saúde teve o prazo de inscrições prorrogado até o dia 6 de novembro. A data de realização das provas objetivas permanece marcada para o dia 15 de dezembro. O certame oferece 1.455 vagas para contratação imediata, distribuídas em 86 cargos, com salários que variam de R$ 1.698 a R$ 12 mil. Além das vagas imediatas, os quatro editais publicados preveem 3.044 vagas para cadastro reserva. Saiba como se preparar para o novo concurso dos Correios com 3.511 vagas Inscrições Os interessados devem se inscrever até o dia 6 de novembro através do site oficial do Instituto De Desenvolvimento Educacional, Cultural e Assistencial Nacional (Idecan), organizador do concurso, no endereço eletrônico www.idecan.org.br. As taxas de inscrição variam conforme o nível de escolaridade exigido para o cargo pretendido: Nível básico: R$ 80

Nível médio/técnico: R$ 120

Nível superior: R$ 180

Nível superior médico: R$ 250 As provas objetivas serão aplicadas em quatro cidades da Paraíba: João Pessoa, Campina Grande, Guarabira e Patos, no dia 15 de dezembro. Elas ocorrerão em dois turnos: pela manhã, das 8h às 12h, para os cargos de nível básico, médio e técnico; e à tarde, das 15h às 19h, para os cargos de nível superior e superior médico. Os testes consistem em 65 questões de múltipla escolha, divididas em 30 questões de conhecimentos comuns, como língua portuguesa, legislação do SUS e legislação da PB Saúde, e 35 questões de conhecimentos específicos. Etapas do Concurso O concurso será composto pelas seguintes etapas: Provas objetivas (eliminatória e classificatória)

Prova de títulos (classificatória)

Avaliação biopsicossocial para candidatos com deficiência que optarem por vagas reservadas

Avaliação de heteroidentificação O resultado final está previsto para ser divulgado no dia 24 de janeiro de 2025. As vagas oferecidas contemplam diversas áreas e níveis de formação, sendo voltadas para a melhoria da rede de saúde pública da Paraíba.