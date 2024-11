Concurso da PB Saúde encerra inscrições nesta quarta-feira (6)

Fundação Paraibana de Gestão em Saúde (PB Saúde) (Foto: Divulgação/ GOV-PB)

As inscrições para o concurso da Fundação Paraibana de Gestão em Saúde (Fundação PB Saúde) terminam nesta quarta-feira (6). O processo originalmente terminaria no dia 10 de outubro, mas foi prorrogado.

O certame oferece 1.455 vagas em 86 cargos para contratação imediata. Os salários variam entre R$ 1.698 e R$ 12 mil.

Os interessados devem ser inscrever pelo site da banca organizadora, o Idecan.

O valor da inscrição varia de acordo com o nível de escolaridade do cargo pretendido: R$ 80 (básico); R$ 120 (médio/técnico); R$ 180 (superior); e R$ 250 (superior médico).

As provas serão aplicadas em 15 de dezembro nas cidades de João Pessoa, Campina Grande, Guarabira e Patos. No turno da manhã, entre 8h e 12h, serão aplicados os exames para os cargos de nível básico, médio e técnico. No período da tarde, de 15h às 19h, as provas serão para os cargos de nível superior e superior médico.

