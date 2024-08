Concurso da PM: candidatos são convocados para matrícula

(Foto: Divulgação/ PMPB)

A Polícia Militar da Paraíba (PMPB) divulgou a lista de convocação dos candidatos aprovados na análise documental do concurso público da corporação, para matrícula no primeiro curso de formação de soldados.

Foram convocados 549 candidatos. Os nomes foram divulgados em uma lista publicada no Diário Oficial do Estado desta terça-feira (13).

Os convocados devem se apresentar no dia 19 de agosto, às 7h30, no gabinete do Diretor do Centro de Educação da Polícia Militar, no bairro de Mangabeira, em João Pessoa, para assegurar a matrícula.

