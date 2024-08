Concurso do Ministério da Previdência Social é aprovado; veja vagas O Governo Federal autorizou a realização de concurso público que garante 175 cargos no Ministério da Previdência Social. As vagas são...

(Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil)

O Governo Federal autorizou a realização de concurso público que garante 175 cargos no Ministério da Previdência Social. As vagas são para perito médico federal, com exigência de nível superior de escolaridade.

A responsabilidade para a realização do concurso é do Ministério da Previdência Social. A publicação do edital de abertura do concurso público deve sair em até seis meses, ou seja, até fevereiro de 2025 a autarquia divulgará as regras da seleção.

