Concurso para o Instituto de Previdência de João Pessoa prorroga inscrições

A Prefeitura de João Pessoa prorrogou até o dia 26 de agosto o prazo de inscrições do concurso para o Instituto de Previdência do Município (IPM).

O concurso oferece 25 vagas imediatas, mais cadastro reserva. Há vagas para assistente de suporte de administração de finanças (11 vagas), assistente de suporte de previdência (3 vagas), assistente de suporte de tecnologia da informação (2 vagas), assistente de suporte em transporte (3 vagas), técnico em informática (2 vagas), analista previdenciário administrador (1 vaga), analista previdenciário contador (1 vaga), analista de redes e comunicação (1 vaga), e analista previdenciário economista (1 vaga). Os salários variam de R$ 1.827,79 a R$ 3.021,06.

Conforme o edital, as provas objetivas de múltipla escolha, de caráter eliminatório e classificatório, serão aplicadas no dia 22 de setembro. Os locais de aplicação do certame serão divulgados dias antes da data do exame, no site da organizadora do concurso.

Inscrições

A taxa de inscrição para os cargos de nível médio e técnico é R$ 100 e para os cargos de nível superior é R$ 130.

O candidato deverá acessar o site da banca organizadora, e após o cadastro, deverá efetuar o pagamento da taxa em qualquer banco, bem como nas casas lotéricas e nos Correios.

