Concurso para professor da UFPB encerra inscrições nesta sexta-feira (26)

Universidade Federal da Paraíba (Foto: Divulgação)

As inscrições do concurso público para professor da Universidade Federal da Paraíba (UFPB) estão terminando nesta sexta-feira (26).

O concurso chegou a ser suspenso por conta da greve dos professores e servidores da instituição e o prazo das inscrições foi reaberto no dia 18 de julho.

Com a suspensão, as datas das provas foram modificadas. As datas das provas escrita, didática e a apresentação de títulos variam de acordo com o cargo escolhido. O cronograma está disponível no Anexo I do Edital de Retificação do certame.

Ao todo, estão sendo ofertadas 21 vagas, distribuídas entre oito centros de ensino, com salários de até R$ 11.139,64, dependendo do regime de trabalho e considerando a retribuição por titulação e o acréscimo do auxílio-alimentação.

Como se inscrever

As inscrições deverão ser realizadas na secretaria do departamento responsável pela área objeto do certame. Serão aceitas inscrições efetuadas pessoalmente pelo candidato, por procuração ou por via postal expressa (tipo Sedex), conforme as orientações dispostas no edital.

As inscrições presenciais deverão ser realizadas no horário de funcionamento da secretaria do departamento acadêmico responsável pela área objeto do concurso.

A taxa de inscrição será de R$ 60 para regime de trabalho de 20 horas (T-20); R$ 85 para regime de trabalho de 40 horas (T-40); e R$ 160 para regime de trabalho de Dedicação Exclusiva (DE).

