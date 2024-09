Concurso público do CRMV-PB encerra inscrições nesta segunda (09)

Portal Correio |Do R7

(Foto: Divulgação/ CRMV-PB)

As inscrições para o concurso público do Conselho Regional de Medicina Veterinária da Paraíba (CRMV-PB) terminam nesta segunda-feira (09). As vagas são para fiscal e assistente administrativo, além da formação de cadastro de reserva.

A inscrição custa R$ 60 e deve ser feita exclusivamente via Internet, no site da organizadora do certame, o Instituto Brasileiro de Apoio e Desenvolvimento Executivo (Ibade). A remuneração para o cargo de Assistente Administrativo e de Fiscal é de R$ 2.209,45 mais benefícios. Ambos os cargos têm carga horária de 40 horas semanais.

Anteriormente, o prazo das inscrições estava previsto para encerrar na última quinta-feira (05), mas foi adiado. De acordo com a organizadora do concurso, devido à prorrogação, o boleto para pagamento da inscrição, ficará disponível até às 15h desta terça-feira (10).

O concurso será realizado em uma única etapa, que consiste em uma prova objetiva de caráter classificatório e eliminatório, prevista para ser aplicada em João Pessoa, no dia 29 de setembro. Os resultados serão divulgados no site do Ibade.

