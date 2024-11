Portal Correio |Do R7

Jovenildo Dias foi condenado a 28 anos de prisão (Imagem: Reprodução)

A Justiça da Paraíba condenou Jovenildo Dias da Silva, acusado de matar a companheira a facadas, a 28 anos de prisão. A sentença saiu após o júri popular ser realizado nessa terça (5).

O crime aconteceu em junho de 2022, na cidade de Serra Redonda, no Agreste Paraibano. O réu não compareceu ao júri popular e segue foragido.

O crime

Célia Ferreira Evangelista, de 37 anos, foi morta a facadas no dia 27 de julho de 2022, após uma discussão com o companheiro, Jovenildo Dias, na residência do casal. O crime aconteceu na cidade de Serra Redonda.

Câmeras de segurança flagraram o momento em que o acusado saiu de casa correndo após cometer o crime. Os três filhos do casal também estavam em casa quando o assassinato aconteceu.

Receba todas as notícias do Portal Correio no grupo do WhatsApp

ou

Assine o Canal do Portal Correio no WhatsApp

O post Condenado a 28 anos de prisão por matar companheira, na Paraíba, segue foragido apareceu primeiro em Portal Correio - Notícias da Paraíba e do Brasil.