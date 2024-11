Confira a programação completa do Verão Lovina 2025 Henry Freitas, Simone Mendes e Matuê são confirmados no festival Verão Lovina 2025. O festival acontece nos dias 05, 12 e 19 de janeiro... Portal Correio|Do R7 04/11/2024 - 13h29 (Atualizado em 04/11/2024 - 13h29 ) twitter

Henry Freitas, Simone Mendes e Matuê são confirmados no festival Verão Lovina 2025. O festival acontece nos dias 05, 12 e 19 de janeiro na praia de Ponta de Campina em Cabedelo. Os ingressos já podem ser adquiridos pelo site. As categorias disponíveis são: inteira, meia e amigo Lovina (com entrega de 1 kg de alimento), para cada um dos dias ou o passaporte para os três dias de evento. Programação: Domingo – 05/01 Simone Mendes

À Vontade (Raí Saia Rodada, Zezo e Luan Estilizado)

Avine

Diego Facó Domingo – 12/01 Nattan

Felipe Amorim

Locos Domingo – 19/01 Henry Freitas

Matuê

Nuzio Receba todas as notícias do Portal Correio no WhatsApp O post Confira a programação completa do Verão Lovina 2025 apareceu primeiro em Portal Correio - Notícias da Paraíba e do Brasil.