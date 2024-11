Confira lista de aprovados no concurso para a Controladoria Geral do Estado O Governo do Estado da Paraíba anunciou nesta terça-feira (22) o resultado final do concurso para a Controladoria Geral do Estado da...

Controladoria Geral do Estado da Paraíba (CGE-PB)

O Governo do Estado da Paraíba anunciou nesta terça-feira (22) o resultado final do concurso para a Controladoria Geral do Estado da Paraíba (CGE-PB). A lista com os nomes dos aprovados consta na edição de hoje do Diário Oficial do Estado.

O concurso para a CGE-PB oferta 12 vagas para o cargo de Auditor de Contas Públicas. A remuneração inicial é de R$ 13.500,73 para jornada de 30 horas semanais. A seleção foi composta por três etapas: provas objetivas, curso de formação e avaliação de títulos. CLIQUE AQUI E VEJA A LISTA DE APROVADOS (página 12)

A publicação também inclui o resultado definitivo da avaliação de títulos. Os candidatos que apresentaram recursos contra o Resultado Preliminar da Avaliação de Títulos podem acessar as respostas através do site da organizadora, a Fundação Getúlio Vargas (FGV). Clique aqui e confira.

Receba todas as notícias do Portal Correio no WhatsApp

O post Confira lista de aprovados no concurso para a Controladoria Geral do Estado apareceu primeiro em Portal Correio - Notícias da Paraíba e do Brasil.