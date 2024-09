Confira o primeiro episódio do podcast ‘O voto é na Correio’ A cobertura das Eleições 2024 no Sistema Correio agora chega também ao digital. O primeiro de quatro episódios do podcast ‘O Voto é...

A cobertura das Eleições 2024 no Sistema Correio agora chega também ao digital. O primeiro de quatro episódios do podcast ‘O Voto é na Correio’ está disponível no canal da TV Correio no YouTube.

Os jornalistas Hermes de Luna, Linda Carvalho, Rafaelly Leite e Lázaro Farias batem um papo empolgante sobre o primeiro turno das eleições municipais de 2024.

O próximo episódio vai ao ar na próxima terça-feira (17).

Receba todas as notícias do Portal Correio no WhatsApp

O post Confira o primeiro episódio do podcast ‘O voto é na Correio’ apareceu primeiro em Portal Correio - Notícias da Paraíba e do Brasil.