Conselho Federal de Medicina mantém suspensão do registro de Fernando Cunha Lima O Conselho Federal de Medicina (CFM) manteve suspenso o registro médico do pediatra Fernando Cunha Lima, acusado de estupro de vulnerável... Portal Correio|Do R7 17/10/2024 - 11h08 (Atualizado em 17/10/2024 - 11h08 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Médico pediatra Fernando Cunha Lima (Foto: TV Câmara/Reprodução) O Conselho Federal de Medicina (CFM) manteve suspenso o registro médico do pediatra Fernando Cunha Lima, acusado de estupro de vulnerável. A princípio, houve uma interdição cautelar feita pelo Conselho Regional de Medicina da Paraíba (CRM-PB). O pediatra ficará impossibilitado de exercer a profissão pelo tempo que for determinado e, enquanto isso, deverá ocorrer um processo ético profissional dando amplo direito de defesa ao acusado para apresentar suas alegações. A suspensão é de inicialmente 180 dias, prorrogável por igual período. A decisão estava em vigor desde a determinação do CRM-PB, mas, com a renovação do recurso pelo Conselho Federal, a contagem do prazo iniciou a partir da determinação desta terça. Denúncias O inquérito policial aponta uma padronização na forma do médico agir para praticar os abusos. Diversas denúncias evidenciaram que Fernando Cunha Lima tinha o hábito de entregar a recita médica no inicio da consulta. De acordo com os pais das crianças, a letra do pediatra é muito difícil de ler, e enquanto eles estariam tentando ler a receita, supostamente aconteciam os abusos. Outra mãe relatou que o médico agia com brincadeiras para trazer mais confiabilidade para os pais e para as crianças. Essa mãe, também em entrevista, afirmou que por se tratar de médico ia criando confiança, apesar dos comportamentos estranhos “Mas depois de tudo o que aconteceu, eu percebi que a minha filha sempre se contraía todas as vezes que ele ia examiná-la”, afirmou. Sobre o caso O caso veio à tona, após a mãe de uma criança de nove anos denunciar o crime de abuso sexual praticado contra a filha. Após essa denúncia, diversas famílias também prestaram depoimento contra o pediatra. Uma das denúncias, foi feita pela própria sobrinha do médico, Gabriela Cunha Lima, que afirmou em entrevista à TV Correio, que sofreu abuso do tio há mais de 30 anos. Ela contou, em detalhes, que o caso aconteceu quando eles estavam na casa de praia do tio, no ano de 1991 Receba todas as notícias do Portal Correio no WhatsApp O post Conselho Federal de Medicina mantém suspensão do registro de Fernando Cunha Lima apareceu primeiro em Portal Correio - Notícias da Paraíba e do Brasil.