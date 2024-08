Conta de energia na Paraíba fica mais barata a partir desta quarta-feira (28); saiba de quanto é o reajuste

Foto: Divulgação/Energisa

A tarifa de energia dos consumidores da Paraíba terá uma redução média de 1,35% a partir desta quarta-feira (28), segundo a Energisa Paraíba, concessionária responsável pela distribuição de energia no estado.

A nova tarifa foi homologada pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) nesta terça-feira (27).

O efeito médio para o consumidor residencial será de redução de 2,44% e, segundo a empresa, com a medida, os clientes do estado passam a ter a menor tarifa, entre as distribuidoras de energia elétrica do país.

Entenda o reajuste

O cálculo do reajuste segue regras estabelecidas em contratos de concessão. De acordo com a Aneel, a parcela que mais impactou para a redução refere-se aos componentes financeiros (-9,33%) em função, principalmente, da devolução de créditos de PIS/COFINS aos consumidores.

O Grupo A, que compreende os consumidores da média e alta tensão (indústrias), perceberá um aumento médio de 3,22%, enquanto os consumidores conectados na Baixa Tensão (BT) – residenciais e comércios em geral – terão uma redução de -2,39%, em média.

